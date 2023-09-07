Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и
<a href="https://33live.ru/novosti/07-09-2023-nachinaetsya-registraciya-uchastnikov-na-xii-vserossijskij-onlajn-chempionat-izuchi-internet-—-upravlyaj-im.html" target="_blank">Начинается регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»</a> - Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и
[url=https://33live.ru/novosti/07-09-2023-nachinaetsya-registraciya-uchastnikov-na-xii-vserossijskij-onlajn-chempionat-izuchi-internet-—-upravlyaj-im.html]Начинается регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»[/url] - Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и