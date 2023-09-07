Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и

Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный центр национального домена сети интернет. Онлайн-чемпионат пройдет с 2 по 22 ноября 2023 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 1 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 8