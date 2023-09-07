Народные приметы на 8 сентября. О чем молятся чудотворной Владимирской иконе Божией Матери в её...

Народные приметы на 8 сентября. О чем молятся чудотворной Владимирской иконе Божией Матери в её светлый праздникВ народном календаре 8 сентября отмечается праздник Наталья Овсяница. В это время начинали косить овёс. Первый сноп считался ритуальным. С особыми обрядами и в тожественной обстановке его несли в дом и ставили в красный угол. Соответственно, и традиционными в этот день были овсяные блюда — печенье, пряники, выпечка, блины, овсяный кисель и так далее.А также проходит церковный православный праздник Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Владимирская икона Божией Матери — самая ранняя сохранившаяся икона Богородицы и особенно почитаемая чудотворная икона в Русской православной церкви.Иконе молятся о защите от врагов, о мире, примирении, улаживании ссор и конфликтов, о воинах, смягчении злых сердец, разрешении тяжёлой ситуации в жизни, а также о здоровье, исцелении от болезней.Что можно делать 8 сентября 2023 года?Именно в этот день рябина обладает огромной силой, которая помогает сохранить в семье мир и благополучие, защищает от страшных снов. Поэтому и рекомендуется в день Натальи Овсяницы сделать из рябины оберег и хранить его вдали от чужих глаз.Сегодня нужно встать как можно раньше и помолиться святой о мире и гармонии в семье. Она обязательно поможет.В этот день нужно поставить перед собой цель, которую вы хотите достичь. Святые Наталья и Адриан помогут её добиться. Неплохо будет распланировать свои следующие шаги.Что нельзя делать 8 сентября 2023 года?Нельзя в день Натальи Овсяницы работать в саду, огороде или в поле. У того, кто ослушается запрета, все запасы пропадут, а также начнутся проблемы со здоровьем.Приметы не советуют лениться в этот день. День необходимо сделать максимально результативным, поставив перед собой цели, которые обязательно надо достичь. Тогда святая Наталья поможет в будущем получить много денег, достичь благополучия, а также исполнит заветное желание.Народные приметы на 8 сентября 2023 годаХолодное или морозное утро — к ранней зиме.Берёза и дуб ещё стоят в листьях — зима окажется суровой.Много рябины уродилось — к морозной зиме.Много опят в лесах появилось — бабьего лета в текущем году не будет.Туман утром — к тёплой погоде.Стук дятла разносится далеко — к дождю.Фото pxfuel.com; freepik.com