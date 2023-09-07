Рейтинг лидеров оказался неожиданным.

Рейтинг лидеров оказался неожиданным.Пока звезды сражаются за популярность и славу, в Интернете появился список персон, которым больше всего доверяют россияне. Кажется, многим популярным личностям придется поработать над взаимоотношениями с аудиторией.Список лидеров мнений представляет из себя рейтинг, в котором перечислены знаменитые персоны. В опросе принимали участие как мужчины, так и женщины. Стоит отметить, что благодаря такому разделению были сделаны выводы.Так, например, по мнению прекрасной половины населения лидером мнений является врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников, за ним, согласно списку, идет ведущая телепрограммы о здоровье – Елена Малышева. Можно сделать вывод, что женщины думают о состояние организма и здоровом образе жизни.А вот у мужчин в приоритете все-таки другие ценности. Среди их лидеров мнений первое место занял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Второе — журналист Андрей Норкин, а на третье строчке расположился Владимир Машков. Это говорит о том, что у сильного пола в приоритете состязательный спорт и трактовки происходящего в России.Интересно, что в список лидеров по мнению мужчин не попала ни одна женщина, в то время как, согласно рейтингу, у прекрасной половины населения есть четыре кандидата мужского пола.