Дожди и прохлада во Владимире ненадолго. Как сообщают во Владимирском гидрометцентре, такая кратковременная непогода объясняется влиянием тыловой части циклона. Ливневые дожди, которые

Дожди и прохлада во Владимире ненадолго. Как сообщают во Владимирском гидрометцентре, такая кратковременная непогода объясняется влиянием тыловой части циклона. Ливневые дожди, которые прошли местами во Владимире, сменяются солнцем, а потом снова облачностью. В пятницу ожидается самый холодный день недели. Температура опустилась до 11-12 градусов днём и 5-6 градусов ночью. Сильный ветер с порывами до 14