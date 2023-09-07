Это ещё около 308 километров. Скоростная платная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В августе госкомпания «Автодор» опубликовала стоимость проезда по

Это ещё около 308 километров. Скоростная платная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В августе госкомпания «Автодор» опубликовала стоимость проезда по участкам трассы. От столицы до Владимира добраться можно будет за 1399 рублей. От нашего города до Арзамаса – 1422 рубля. Объезд Балашихи по маршруту Москва — Электроугли на легковом автомобиле обойдётся в 130