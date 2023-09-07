Александр Авдеев подписал постановление об увеличении прожиточного минимума на 2024 год. С 1 января он составит 14 796 рублей. Сейчас размер прожиточного минимума составляет 13 944 рубля. С нового

Александр Авдеев подписал постановление об увеличении прожиточного минимума на 2024 год. С 1 января он составит 14 796 рублей. Сейчас размер прожиточного минимума составляет 13 944 рубля. С нового года он вырастет на 852 рубля. Также минимальная сумма для выживания на следующий год определена для трудоспособного населения – 16 128 рублей. Для детей минимум будет