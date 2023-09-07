Радиопрограмма Ваше право. Актуально утром 8 сентября: как прокуратура решает проблемы в...

Радиопрограмма "Ваше право. Актуально" утром 8 сентября: как прокуратура решает проблемы в ЖКХОсень это время, когда проблемы ЖКХ становятся наиболее ощутимыми.- Какие нарушения чаще всего выявляются органами прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов в жилищно – коммунальной сфере? Какие меры принимаются прокурорами для стабилизации ситуации в регионе?Об этом в программе юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 8 сентября в 7 часов 20 минут мы будем говорить со старшим прокурором управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Александром Одинцовым.