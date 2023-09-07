Рецидивист во Владимирской области воровал на дачах странные вещи. Сотрудники уголовного розыска...

Рецидивист во Владимирской области воровал на дачах странные вещи.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Юрьев – Польскому району установили, что ранее судимый 37-летний мужчина рассчитывал найти в домиках и на приусадебных участках цветной металл. Но в итоге брал что попало: набор рыболовных снастей, удочку, флаг, лошадиные подковы и ботало.В одном из дачных домов (там добычей вора едва не стал музыкальный центр) незнакомца заметили жители села. И подозрительного мужчину задержала полиция. Похищенное на сумму около 8 000 рублей изъято, сообщила пресс – служба УМВД России по Владимирской области.Возбуждены и расследуются уголовные дела, взята подписка о невыезде.Фото: пресс – служба УМВД России по Владимирской области.