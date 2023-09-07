«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сотрудники компании смонтировали 15 377 IP-камер в помещениях

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сотрудники компании смонтировали 15 377 IP-камер в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в 30 регионах России. На каждом избирательном участке специалисты «Ростелекома» установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный