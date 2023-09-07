Синоптики предсказали жителям Владимирской области температуру воздуха ниже климатической...

Синоптики предсказали жителям Владимирской области температуру воздуха ниже климатической нормы.Погоду в регионе 33 определяла периферия антициклона, пояснили синоптики. Поэтому она была ветреной. Это и уберегло воздух от сильного выхолаживания в условиях ясного неба.Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала сезона. А температура почвы понижалась до 5 градусов. На этой неделе самой холодной в регионе ожидается ночь на субботу.В пятницу, 8 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.Народный прогноз погодыНаши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима.В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины – к морозу".Фото: https://www.pxfuel.com