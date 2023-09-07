Смотрите Вести в 14.30: как повысить туристическую привлекательность региона и страны в...
Смотрите "Вести" в 14.30: как повысить туристическую привлекательность региона и страны в целом
Инвестиции в туризм
- Как повысить туристическую привлекательность региона и страны в целом? Итоги съезда лидеров "Опоры России".
Художники - Докучаевску
- В поддержку Центра изобразительного искусства в Докучаевске. В областном центре открылся пленэр для юных художников.
Регби без границ
- И во Владимире развивается новый вид спорта - тэг-регби. Сколько команд уже в игре?