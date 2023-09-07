Смотрите Вести в 9.00: круглосуточная видеотрансляция с участков и целый корпус наблюдателей.
За...
Смотрите "Вести" в 9.00: круглосуточная видеотрансляция с участков и целый корпус наблюдателей.
За честные выборы
- Круглосуточная видеотрансляция с участков и целый корпус наблюдателей. Марафон "За честные выборы" во Владимирской области.
Туризм: новый импульс
- Как привлечь ещё больше инвестиций в сферу туризма? Итоги съезда лидеров "Опоры России" в Суздале.
Игра для каждого
И регби покорится каждому. Кто во Владимирской области уже "в команде"?