Мэрия ищет подрядчика, который выполнит работы. На сайте госзакупок появился соответствующий контракт, его стоимость – 5 миллионов рублей. Сейчас смотровая площадка ограждена

Мэрия ищет подрядчика, который выполнит работы. На сайте госзакупок появился соответствующий контракт, его стоимость – 5 миллионов рублей. Сейчас смотровая площадка ограждена предупреждающими лентами – часть грунта на склоне обвалилась, а плитка просела. На памятнике Князю Владимиру и Святителю Федору – стяжки. В мэрии решили заняться ремонтом популярного среди туристов места, для этого сначала необходимо