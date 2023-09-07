Во Владимире ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству в парке им. А.С. Пушкина.

Во Владимире ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству в парке им. А.С. Пушкина. Начальная цена контракта превышает 5 млн рублей. Информация о торгах .Подрядчику предстоит отреставрировать смотровую площадку и постамент конной статуи князя Владимира. По условиям контракта рабочие должны будут укрепить вал, установить ограждения, обновить тротуарную плитку.Заявки на конкурс принимаются до 14 сентября. Благоустройство объекта должно стартовать 2 октября, а завершиться к 8 декабря 2023 года.