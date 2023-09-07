Квартиры в новостройках получили более 87 тысяч человек.

Квартиры в новостройках получили более 87 тысяч человек.С начала 2023 года переселение по программе реновации начали 26 тысяч человек. Об этом в своем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что в целом за текущий год новоселье справят около 47 тысяч человек."То есть свыше половины из них уже в процессе переселения, и мы полностью выполняем график", – подчеркнул мэр.По словам Собянина, в августе переселение начали 3,7 тысячи москвичей. Больше всего новоселов проживает в Юго-Восточном, Южном и Новомосковском административном округах.С начала программы началось расселение 834 ветхих домов. Жители 526 уже переехали в новое жилье.На северо-западе Москвы по программе реновации 14 домов на 176,3 тысячи квадратных метров жилья. Квартиры в новых домах получат 86,8 тысячи человек.Программа реновации утверждена в августе 2017 года. За шесть лет в новые квартиры 103 тысячи человек. В эксплуатацию ввели 260 новостроек. Подобраны участки для возведения 11 миллионов квадратных метров жилья.