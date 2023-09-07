Мэр Москвы открыл три станции северного радиуса салатовой ветки.

Мэр Москвы открыл три станции северного радиуса "салатовой" ветки.На Люблинско-Дмитровской линии метро 7 сентября открылись три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". По новому участку вместе с метростроителями проехал мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник встретился со студентами МФТИ (Физтех). Он напомнил, что в 1990-е годы учащиеся пошутили и нарисовали на схеме линий метро станцию рядом со своим вузом. Сегодня сказочная история воплотилась в реальность, подчеркнул Собянин.По его словам, до Физтеха пройдет специальный автобусный маршрут. Студенты смогут экономить время в поездках. Всего новый участок улучшит транспортное обслуживание 500 тысяч человек."И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию с городом", – добавил мэр.После открытия новых станций длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 километра. Она стала второй по протяженности в московской подземке.В дальнейшем на "салатовой" ветке построят 27-ю станцию – "Южный порт". Она расположится между "Кожуховской" и "Печатниками".Накануне финального участка Солнцевской линии метро с двумя станциями – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Впервые в России метро пришло в аэрогавань.