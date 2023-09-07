Популярная телеведущая чтит христианские традиции.

Популярная телеведущая чтит христианские традиции.В конце лета в семье теледивы произошло радостное событие. Старшая дочь брюнетки стала многодетной мамой и родила двойню. Анастасия тщательно скрывала вторую беременность, однако все же решила поделиться с подписчиками новостью.В своем микроблоге она опубликовала фотографию, скромно подписав снимок: "+2!". Правда, имена сыновей звездная наследница оставила в тайне. Екатерина Стриженова моментально отреагировала на публикацию дочери."Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие", – прокомментировала телеведущая.Актриса много времени проводит с малышами. На днях стало известно, что Екатерина Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд. Теледива поделилась фотографией с крещения на своей личной странице. На снимке они с супругом держат младенцев на руках в церкви.Общественность, стоит отметить, гадала, какие же имена дали детям. Но телеведущая с гордостью раскрыла секрет."Знакомьтесь, два новых христианина: Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом", – подписала публикацию телеведущая.Подписчики и друзья артистки активно начали поздравлять Екатерину Стриженову с крещением внуков."Наши любимые мальчики", – ласково прокомментировала событие Елена Малышева.