В последние годы Маргарита Терехова борется с болезнью Альцгеймера, но зрители продолжают боготворить актрису за яркие роли и красоту.

В последние годы Маргарита Терехова борется с болезнью Альцгеймера, но зрители продолжают боготворить актрису за яркие роли и красоту.Звезда советского кино снялась в десятках фильмов: ее любила камера, любили режиссеры, любили зрители. Многие роли, которые исполнила Маргарита Терехова, стали культовыми. Например, Миледи из фильма "Д'артаньян и три мушкетера".Последний раз актриса выходила на публику десять лет назад. По слухам, уже тогда она знала о своем заболевании, поэтому ее повсюду сопровождала дочь. Наследница артистки недавно рассказала, что мама уже не встает с постели и практически не разговаривает.Но в памяти поклонников Маргарита Терехова навсегда останется роскошной Дианой де Бельфлор из "Собаки на сене". А сможете ли вы вспомнить все работы актрисы в кино?