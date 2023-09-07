«Владимирский провал» в центре города оценен в 5 миллионов рублей. Мэрия объявила тендер на проведение работ по обустройству смотровой площадки в сквере имени Пушкина и реставрации

«Владимирский провал» в центре города оценен в 5 миллионов рублей. Мэрия объявила тендер на проведение работ по обустройству смотровой площадки в сквере имени Пушкина и реставрации памятника крестителям Владимирской земли. Судя по информации на сайте Госзакупок, срок подачи заявок до – 14 сентября. Общая стоимость контракта составляет более 5 миллионов рублей, а срок его исполнения