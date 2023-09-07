В центре Владимира легковушка вылетела с дороги на земляной вал. ДТП с несколькими автомобилями...

В центре Владимира легковушка вылетела с дороги на земляной вал.ДТП с несколькими автомобилями произошло сегодня около 10 часов утра на улице Ерофеевский спуск.В результате столкновения иномарка, ехавшая по направлению к улице Горького, вылетела с проезжей части, пересекла тротуар и заехала на старинный земляной вал.О пострадавших не сообщается.Информация уточняется.Фото и видео https://t.me/vladilive