В центре Владимира легковушка вылетела с дороги на земляной вал.
ДТП с несколькими автомобилями...
В центре Владимира легковушка вылетела с дороги на земляной вал.
ДТП с несколькими автомобилями произошло сегодня около 10 часов утра на улице Ерофеевский спуск.
В результате столкновения иномарка, ехавшая по направлению к улице Горького, вылетела с проезжей части, пересекла тротуар и заехала на старинный земляной вал.
О пострадавших не сообщается.
Информация уточняется.
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