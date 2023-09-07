Новая модельная библиотека с 6 сентября радует жителей деревни Пекша. Модельная библиотека отличается от обычной тем, что является не просто читальным залом. Это – площадка для

Новая модельная библиотека с 6 сентября радует жителей деревни Пекша. Модельная библиотека отличается от обычной тем, что является не просто читальным залом. Это – площадка для мастер-классов, встреч, презентаций. Как рассказали в официальной группе библиотеки во “ВКонтакте”, статус “модельной” удалось получить за счет полной модернизации: туда привезли новую мебель, современную технику, более 1,5 новых книг.