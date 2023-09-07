31-летняя местная жительница возглавляла два отделения Почты России – в поселке Мирный и Кирова. Женщина присваивала себе выручку из кассы, а еще заказывала товары на вымышленные имена и

31-летняя местная жительница возглавляла два отделения Почты России – в поселке Мирный и Кирова. Женщина присваивала себе выручку из кассы, а еще заказывала товары на вымышленные имена и оставляла себе. Возможности начальницы почты жительница Камешковского района решила использовать, что называется, по полной. Следствие установило, что она регулярно присваивала себе деньги, которые поступали в кассу. Иногда