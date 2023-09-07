Муромский городской суд признал бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы виновным в получении 12 взяток.

Муромский городской суд признал бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы виновным в получении 12 взяток. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Уголовное дело в отношении врача было возбуждено по итогам проверки УМВД и УФСБ Владимирской области. Правоохранители выяснили, что с 2014 по 2020 годы мужчина устанавливал людям инвалидности третьей степени. За подобную услугу он брал от 15 до 90 тыс. рублей. В общем счёте медик получил свыше 670 тыс. рублей.Справки об инвалидности, содержащие заведомо ложные сведения и заверенные подписью преступника и печатью бюро-филиала №19, поступали в отделение ПФР. На основании этих документов гражданам начислялись социальные пенсии и прочие выплаты.Суд приговорил врача к 4 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.