Конфликт вспыхнул во время пьянки. Мать обвиняемого поссорилась со своим сожителем, а сын решил заступиться за нее. Как сообщили в прокуратуре, убийство произошло 20 июня этого года в деревне

Конфликт вспыхнул во время пьянки. Мать обвиняемого поссорилась со своим сожителем, а сын решил заступиться за нее. Как сообщили в прокуратуре, убийство произошло 20 июня этого года в деревне Глубоково. Местный житель распивал спиртные напитки вместе с сожителем матери. В какой-то момент женщина начала уговаривать любимого пойти спать, тот не согласился и вспыхнул конфликт. Обвиняемый