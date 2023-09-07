Жуткие кадры убитого мужчины появились вчера в социальных сетях. Тело в луже крови заметили прохожие в мемориальном парке. В Следкоме сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве. В

Жуткие кадры убитого мужчины появились вчера в социальных сетях. Тело в луже крови заметили прохожие в мемориальном парке. В Следкоме сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве. В ходе следственных действий установлено, что между погибшим и двумя его знакомыми произошел конфликт. Подозреваемые избили потерпевшего руками и ногами, а еще ударили бутылкой. От травм мужчина скончался