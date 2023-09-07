В селе Заречье Киржачского района живут традиции давно забытого ручного промысла. Интерес к...

В селе Заречье Киржачского района "живут" традиции давно забытого ручного промысла.Интерес к истории родных мест и промыслов, бытовавших столетия назад, пробуждают в селе Заречье Киржачского района. В гостеприимной усадьбе на тихом берегу реки Шерны. Там действует единственный в России Музей истории шелкового бархатного ткачества. Слово Полине Лаптевой.- Замечательная ткань - бархатная накидка, сделанная вот только на таком ручном стане.Уникальные - шелковые, бархатные, плюшевые ткани из 19 века - гордость музейной коллекции. Здесь на Киржачской земле, в селе Заречье "живут" традиции давно забытого ручного промысла. Оценить изделия покровских умельцев в музее-усадьбе довелось гостям конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области".- Считается, что вот это дом, наверное, среди первых домов фабрикантов - шелковиков построили. Это самое лучшее место в Заречье: первая линия, самое близкое расстояние к реке, на горе, красивое расположение.Восстановить историческую память решилась в 2000 году Галина Масленникова. Правнучка фабриканта Ивана Думнова выкупила у государства полуразрушенный дом своих родственников. На основе семейных и архивных документов воссоздала интерьеры купеческого особняка и территорию усадьбы в прежних границах. Идею Галины поддержали и местные жители: помогали собирать ценную утварь. Двухэтажный дом, украшенный аргуновской резьбой, получил вторую жизнь.- Точка на карте. Музей усадьба - фабриканта Думнова. Это же жилые комнаты, в которых жили мои дедушка, бабушка, вот на стене портреты их, в соседней комнате жила моя мама, поэтому я эти условия все и воссоздала.Первый этаж - производственный, второй - жилой. Внизу располагались раздаточная контора и склад сырья. А здесь уютная спальная комната. Массивный дубовый стол, вертикальный киот из сусального золота, а по соседству - ассимметричные композиции эпохи модерна начала 20 столетия. Так оживает жилое пространство былых времен. Фабрикант Иван Думнов одним из первых наладил производство шелкового бархата в Покровском уезде. Собирал мастеров из дальних деревень.- Они здесь работали, жили, их здесь кормили. Щи, кашу с мясом, но нельзя было уйти, пока не выполнишь до конца работу.Покровский шелковый бархат поставлялся даже к царскому двору. Благодаря делу Думновых, Россия, не имея своей сырьевой базы, вышла на 4 место в мире по производству шелковых тканей. Иван Думнов занимался и благотворительностью. На средства мецената возведен храм Казанской иконы Божией Матери.- Думновы богато жили, потому что много работали.Вот вы видите, какая замечательная оценка простого человека, жизни таких людей. Они очень много сделали для села.Работу ткачи выполняли в светелках. Благодаря большим окнам пространство наполнялось светом. Оконные рамы имели множество перегородок между стеклами. Веретено во время работы часто вылетало из рук, чтобы не менять все стекло, его делили на фрагменты. Сейчас в светелке находится ручное шелкоткацкое оборудование, инструменты и станы, воспроизводящие крестьянский быт сельских ткачей. Трудолюбию приучали с детства.- Чем богаче, тем больше изба, чтобы побольше набрать оборудования фабрикантам, чтобы вся семья была при деле. Ведь детей начинали учить с пятилетнего возраста. Пятилетний ребенок был работник уже, мотал шпули.Детей постарше, в 12 лет ставили уже к шелкоткацкому стану.- В первой четверти 19 века наше село первое во Владимирской губернии, где появляются шелковые ткачи, появляются и фабриканты, которые организовывают это производство. Они строят дома специальным образом, чтобы закупать шелк, хранить его, раздавать забирать ткани готовые у ткачей, потому что фабриканты сельские сохраняют домашнее ткачество.Галина Масленникова успешно реализовала проект не только по возрождению шелкового ткачества, но и по изготовлению артельных кукол.- Выставка кукол из усадьбы Думновых. Можно сказать, что с детства, очень любила куклы, долго играла, рисовала наряды для них ну а потом вернулась к этому уже после того как 20 лет отработала инженером.Тематическая этнографическая выставка "Мир русской деревни", выполненная из натуральных материалов: глины, шерсти, лыка, отражает быт простого деревенского жителя. Коллекция признана как в России, так и за рубежом.- Многие музеи мира закупили эти куклы. Многие находятся и в наших музеях. Например в Этномире жилищ народов России. Эти куклы и Бородино купило у меня, сценами с гусарами, батальными сценами,для своих выставочных целей. Я много чего сделала. Кукольный промысел привел меня в эту усадьбу.Сейчас дом-музей работает, как экспозиция и гостиница для отдыха туристов. Здесь любой может насладиться покоем и душевной атмосферой домашнего русского быта 19 века.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести Владимир"