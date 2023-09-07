В Суздале подвели итоги съезда лидеров Опоры России В Суздале сегодня закрывается съезд лидеров...

В Суздале подвели итоги съезда лидеров "Опоры России"В Суздале сегодня закрывается съезд лидеров "Опоры России". Он объединил около 600 участников из 50 регионов страны. Главной темой стала туристическая привлекательности региона и страны в целом. В пленарном заседании приняли участие губернатор Александр Авдеев и президент "Опоры России" Александр Калинин. Что привлечет туристов в наш регион в этом году? Расскажет Анастасия Сахарова.Самый крупный дорожный проект страны - трасса М-12 - откроет для нашего региона новые возможности в сфере туризма. Уже 8 сентября участок трассы Москва-Арзамас станет доступным для автомобилистов. Еще через полтора года она "дотянется" до Екатеринбурга.Александр Калинин, президент "Опоры России":- Главным бенефициантом это дороги может стать даже не Казань, а именно Владимирская область. Вы получаете однодневных туристов. Тех, кто из Москвы, например, готов сюда приехать, вечером уехать. И здесь открываются новые перспективы, и новые денежные потоки.Такие съезды лидеров "Опоры России" проходят дважды в год. На этот раз главная тема: инвестиции бизнеса в туристическую сферу. При условии поддержки государства.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы, допустим, за последний год удвоили количество глэмпингов - это небольшой формат размещения туристических баз на территории рекреационных зон. Наша задача - увеличить до 400 в ближайший год-полтора. И бизнес знает, что мы пойдем навстречу. Предложим места, поддержку с точки зрения подключения к электричеству, дорог и так далее.Одна из главных повесток съезда - Суздаль. Он уже практически готов встречать гостей в свой тысячелетний День Рождения. Ежегодно здесь проходит около 50 фестивалей и форумов, на которые съезжается вся страна. Кроме того, продолжается реконструкция дорог, исторических Торговых рядов, на днях был открыт через реку Мжара. Суздаль вот-вот станет ближе и к Владимиру и к Москве. Трасса Р-132 расширится в два раза. И уже в конце декабря древний город примет почетный статус Новогодней столицы России.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Время подумать, как сделать и другие наши территории привлекательными для всех видов туризма.Созерцательного туризма, исторического, гастрономического, рекреационного.Муром, Киржач, Гороховец, Юрьев-Польский, Покров, Ковров, Александров, Гусь-Хрустальный, Суздаль, Владимир. Не каждый регион, в принципе, может похвастаться таким количеством городов, в которых есть что посмотреть. И сейчас - самое время приглашать гостей и создавать для них все условия для комфортного отдыха. Тем самым, повышая престиж 33 региона.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".