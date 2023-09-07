Владимирцев приглашают отпраздновать Международный день грамотности и написать Общегородской...

Владимирцев приглашают отпраздновать Международный день грамотности и написать Общегородской диктантОбластная научная библиотека приглашает отпраздновать Международный день грамотности и написать Общегородской диктант.Текст будет составлен по произведениям Ивана Шмелёва. В этом году исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения писателя, чья судьба связана с нашим краем. Публицист прожил почти восемь лет в губернском Владимире и этот период нашел большое отражение в его творчестве. Диктовать текст и проверять работы будут преподаватели филологического факультета Пединститута ВлГУ.Звонок на урок прозвенит сегодня в 17.30. Будет организована прямая трансляция на официальной странице библиотеки ВКонтакте и на портале КУЛЬТУРА.РФ. Так что желающие могут написать диктант удаленно и принести работы в библиотеку на проверку на следующий день.