Владимирская область выполнила годовой план по ремонту дорог в подшефном Докучаевске Донецкой...

Владимирская область выполнила годовой план по ремонту дорог в подшефном Докучаевске Донецкой народной республики.Об этом на своей странице рассказал Александр Качанов, глава администрации Докучаевска. В общей сложности в текущем году регион отремонтировал 9 улиц. Общая площадь работ- около 80 тысяч квадратных метров.Область помогает подшефному городу и в восстановлении социальных объектов. В их числе- многофункциональный центр. Его ремонт- на завершающей стадии. Специалисты из Владимирской области уже собирают мебель. Также регион шеф поможет городу с оборудованием МФЦ.