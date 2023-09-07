Певица окончательно отчаялась в поисках достойного кандидата. Поклонники переживают за любимую исполнительницу.

Певица окончательно отчаялась в поисках достойного кандидата. Поклонники переживают за любимую исполнительницу.Путь к музыкальному Олимпу у певицы был долгий и тернистый. Но она все же смогла стать популярной и обзавестись армией фанатов. Интересно, что, несмотря на известность, блондинка не зазвездилась. Клава Кока делится с поклонниками деталями своей личной жизни.В 2021 году певица вышла из последних отношений и с того момента так и не нашла свою вторую половинку. Фанаты переживают за будущее своей любимицы, ведь годы идут. Видимо, окончательно отчаявшись, звезда решила найти своего возлюбленного через телевидение. Она стада героиней шоу на "Пятнице!".В нем мужчины борются за сердце Клавы Коки. Как признается девушка, ей абсолютно не важно какое финансовое состояние у мужчины. Намного ценнее для нее – стремление человека, то, какие у него цели, характер, сила воли.По всей видимости, одинокая Клава Кока готова пойти на крайние меры. На днях она рассказала, что ради любви может даже вступить в отношения в таксиста. К слову, такой опыт в ее жизни уже был. Стало известно, что девушка даже ходила на свидание с водителем, правда, поняла, что они друг другу не подходят."Ну кто знает опять же, может, сердце екнет и я опять влюблюсь в таксиста", – разоткровенничалась Клава Кока.