Именной камень в груде хвои нашли местные экскурсовод Алексей Рагимханов, известный как Валентиныч, и мальчик Тим Алешин. Надгробие лежало на территории Свято-Успенского княгининого

Именной камень в груде хвои нашли местные экскурсовод Алексей Рагимханов, известный как Валентиныч, и мальчик Тим Алешин. Надгробие лежало на территории Свято-Успенского княгининого монастыря в центре Владимира. Археологи-любители рассказали “Шестому каналу”, кем могла быть владелица камня, что еще можно отыскать у монастыря и какая судьба ждет находку. Владимирская область богата на загадочные погребения. Можно найти