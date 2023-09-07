Для владимирцев сельскохозяйственные ярмарки развернутся на открытых площадках у торговых центров «Глобус» и «Лента» 8 сентября. Название говорит само за себя – они будут работать каждую

Для владимирцев сельскохозяйственные ярмарки развернутся на открытых площадках у торговых центров «Глобус» и «Лента» 8 сентября. Название говорит само за себя – они будут работать каждую неделю с пятницы по воскресенье с 10 утра. Как сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области, овощи, картофель и фрукты будут продавать прямо с фур и автолавок. Участвовать в ярмарке