Во Владимире открылся пленэр для юных художников в поддержку Докучаевска Сегодня во Владимире...

Во Владимире открылся пленэр для юных художников в поддержку ДокучаевскаСегодня во Владимире торжественно открылся пленэр "Владимирские художники Докучаевску". В ней принимают участие молодые владимирские живописцы, участники творческого объединения Арт-Навис.В их честь были организованы торжественная церемония и концерт. Площадкой пленэра стал Патриарший сад. Идея проведения пленэра принадлежит региональному отделению Народного фронта, Ассоциации медиаторов области и Ассоциации выпускников Владимирского филиала РАНХиГС. Пленэр продлится три дня. За это время молодые художники напишут картины, которые в октябре передадут на Донбасс, в Центр изобразительного искусства и школы Докучаевска.Анна Паевская, член регионального отделения ОНФ:- И то, что сегодня эти картины через некоторое время появятся в Докучаевске и люди, которые с 14 года жили в подвалах, вдруг увидят картины владимирских художников, где отражена красота нашей русской жизни, природа, наши православные церкви, наши русские деревни, я думаю что хоть чуть-чуть, но душа их потеплеет.