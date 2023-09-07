Уже завтра, 8 сентября, в региональном центре вновь заработают так называемые ярмарки выходного дня.

Уже завтра, 8 сентября, в региональном центре вновь заработают так называемые ярмарки выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Торговля будет вестись три дня в неделю – с пятницы по воскресенье. На площадках возле ТЦ «Лента» и «Глобус» можно будет приобрести овощи и картофель непосредственно от местных аграрных предприятий и фермеров. Сельскохозяйственные ярмарки открываются с 10.00.