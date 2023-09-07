Во Владимирской области мужчина похитил ноутбук у соседа, забравшись в его квартиру через...

Во Владимирской области мужчина похитил ноутбук у соседа, забравшись в его квартиру через балкон.В Коврове из окна кухни 27-летний злоумышленник перелез на балкон к соседу. Заблокировал входную дверь, и, взяв ноутбук тем же путем вернулся обратно. После чего сдал краденное в ломбард за 20 тысяч рублей.Когда потерпевший вернулся домой, то не смог открыть собственную дверь. И уже сам спустился к соседке, проживающей этажом ниже, и через ее балкон поднялся на балкон своей квартиры.Подозреваемый вскоре был задержан оперативниками и во всем признался, сообщила пресс-служба УМВД Росси по Владимирской области.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела, которое направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com