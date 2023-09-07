Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 8 ноября. Поучаствовать в акции может любой желающий, сообщили в правительстве области. Диктант будут писать по всей России, он составлен по

Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 8 ноября. Поучаствовать в акции может любой желающий, сообщили в правительстве области. Диктант будут писать по всей России, он составлен по типу опросника, где участникам необходимо будет выбрать правильный ответ. Для лиц младше 16 лет подготовлено 20 общефедеральных вопросов. Те, кто старше, должны ответить на 30 вопросов –