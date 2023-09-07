Во Владимирской области стартует Марафон за честные выборы Подготовка к выборам в ЗакСобрание...

Во Владимирской области стартует "Марафон за честные выборы"Подготовка к выборам в ЗакСобрание региона вышла на финишную прямую. Сегодня во Владимире на базе Штаба общественного наблюдения за выборами открылись ситуационный центр и пункт наблюдения за избирательными участками. Общественные наблюдатели обеспечат открытость, прозрачность и легитимность.Три дня круглосуточного видеоконтроля. За чистотой выборов готовится следить региональный Центр общественного наблюдения в РАНХиГС. 327 крупных избирательных участков области оборудованы онлайн-видеокамерами, на остальных - работают средства видеофиксации, идет запись. С утра до вечера 8, 9 и 10 сентября внимание общественных наблюдателей будет приковано к экранам.- Общественные наблюдатели находятся на каждом участке, и их задача - смотреть и, при необходимости, организовывать процесс обсуждения какого-то возникшего инцидента. Все часы с 8 до 20 часов у нас расписаны за членами общественной палаты, и они будут находиться здесь, просматривая видео.Более 30 общественных организаций заключили соглашение с Центром и направили своих наблюдателей. Дополнительная мера - акция региональной общественной палаты "Марафон за честные выборы". Это ежедневные выезды на избирательные участки и ежевечерние брифинги по результатам. Итоги избирательной кампании подведут в "ночь голосования" - с 10-ого на 11-ое сентября.- Мне нравится то, каким образом проходят выборы. И с точки зрения работы ЦИКа, и с точки зрения работы ТИКов и, конечно же, круто то, как работают сами компании: грязи всё меньше и меньше с каждым годом. Что касается онлайн-голосования система построена так, чтобы в неё нельзя было совершить вход для того, чтобы были определенные нарушения, либо изменить результаты голосования. Я думаю, что в этом плане айтишники работают чётко, и здесь никаких проблем возникнуть не должно.- В этом году к нам поступило минимальное количество обращений, которые, в основном, связаны с вопросами информирования. Ждём прозрачных, чистых, законных выборов. И это главная задача органов власти, это главная задача уполномоченного и это главный запрос нашего общества.))Все три и дня и в центре, и в аппарате уполномоченного будут отрыты двери для каждого, кто хочет лично посмотреть, как проходит голосование на конкретном избирательном участке. Для доступа к видеотрансляции в наблюдательном центре РАНХиГСа необходимо отправить заявку на почту Общественной палаты Владимирской области. Приём будет вестись с 9 утра 7-го сентября и до 8 вечера 11 сентября. Письмо с подтверждением придёт на почту.Любовь Клюквина, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".