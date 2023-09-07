Во Владимирской области выявлено 1 500 нарушений при выплатах зарплат сотрудникам. С начала года...

Во Владимирской области выявлено 1 500 нарушений при выплатах зарплат сотрудникам.С начала года органами прокуратуры в сфере оплаты труда выявлены 1 500 нарушений, работодателям внесены более 150 представлений, было заявлено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу наличия задолженности по заработной плате в организациях, расположенных на территории региона 33.В итоге, 98 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены 79 лиц, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждены 4 уголовных дела, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мерами прокурорского реагирования в первом квартале текущего года удалось целиком погасить имеющуюся задолженность по оплате труда.ю подчеркнули в надзорном ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com