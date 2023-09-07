Во Владимирской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ на 7,5 процентов Во Владимирской...

Во Владимирской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ на 7,5 процентовВо Владимирской области начинается эпидсезон. За неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе выросла на семь с половиной процента.За медицинской помощью обратились почти пять тысяч человек. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Кроме школьников начального и среднего звеньев, но, очевидно, что первая учебная неделя внесет коррективы в эпидстатистику. Случаев гриппа пока не выявлено. Добавлю, что в конце августа во Владимирскую область поступила первая партия вакцины. Двести семьдесят тысяч доз препарата "Совигрипп" для взрослого населения и "Ультрикс Квадри" - для взрослого и детского. Одновременно с вакцинацией от гриппа в Минздраве рекомендуют прививаться от пневомококковой инфекции.