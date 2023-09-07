Мониторы поставили в рамках открытия Центра общественного наблюдения за ходом выборов депутатов Заксобрания. Трансляция с избирательных участков по ним уже ведется, сообщили в

Мониторы поставили в рамках открытия Центра общественного наблюдения за ходом выборов депутатов Заксобрания. Трансляция с избирательных участков по ним уже ведется, сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Главная работа Центра начнется 8, 9 и 10 сентября. В эти дни будут проходить выборы. Всего во Владимире откроются 140 участков, на которых можно будет отдать голос за того