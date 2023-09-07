19,8 тонн орехов привезли 4 сентября для кондитерского предприятия. Какого конкретно, не сообщается. Пока всю импортную продукцию поместили на склад временного хранения в Кольчугино. Как

19,8 тонн орехов привезли 4 сентября для кондитерского предприятия. Какого конкретно, не сообщается. Пока всю импортную продукцию поместили на склад временного хранения в Кольчугино. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, специалисты осмотрели товар и направили образец в лабораторию на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в нем карантинные организмы (к ним