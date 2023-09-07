Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется Джин. Он говорит:
- Я исполню по одному желанию каждого из вас".
- Я первая, я первая! - говорит секретарша. - Я хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем.
Пшш! Она исчезает.
- Теперь я, теперь я! - говорит торговый представитель. - Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, бесконечным запасом пинаколады и любовью всей моей жизни".
Пшш! Он исчезает.
- Теперь твоя очередь, - говорит Джин менеджеру.
- Я хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда
еще анекдот!