В четырёх российских городах: Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Ярославле – работаю выставки плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс».

В четырёх российских городах: Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Ярославле – работаю выставки плакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс». Этот проект издательский дом «Аргументы и факты» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея.Конкурс проходит на сайте . Его участники - и дети из художественных школ и школ искусств, и студенты, и взрослые художники из разных уголков страны. На конкурс пришло более 200 работ, для выставок эксперты выбрали лучшие.Между тем, если вы хотите принять участие в конкурсе, еще есть время подать свои работы, загрузив их на сайт проекта . Напоминаем: номинаций проекта пять.«Своих не бросаем» - плакаты на тему сбора и доставки гуманитарной помощи, приёма и адаптации беженцев, различных специальных мер, направленных на улучшение жизни людей, как приехавших в РФ в период специальной военной операции, так и проживающих сейчас в ЛНР, ДНР и в других новых субъектах РФ.«Я еду на Донбасс» - плакаты, привлекающие в освобожденные территории волонтеров, врачей, учителей, работников культуры и науки, строителей и других необходимых там специалистов.«Культурный фронт» - плакаты, продвигающие творчество поэтов, музыкантов, писателей, художников Донбасса, людей других творческих профессий, выбравших темой Донбасс и всё, что с ним связано.«Мы вместе!» - плакаты, показывающие историческую, социальную, культурную общность граждан всех регионов России, в том числе новых, интернациональную дружбу и взаимопомощь всех народов, участвующих в освобождении Донбасса и налаживании там мирной жизни.«Будущее Донбасса» - плакаты, призывающие к восстановлению экономики всех городов и сел, прошедших через горнило военных действий, к решению социальных и экологических задач, к налаживанию нормальной жизни.А увидеть выставку плакатов во Владимире можно в Военно-патриотическом сквере.