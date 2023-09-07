За присвоение 5 миллионов рублей во Владимирской области будут судить бывшую начальницу...

За присвоение 5 миллионов рублей во Владимирской области будут судить бывшую начальницу почты.Органами предварительного следствия установлено, что начальник отделений почтовой связи Мирный и Кирова Камешковского района, в период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года похитила более 5 млн рублей. Среди них деньги, вырученные от реализации товарно-материальных ценностей и от выдачи регистрируемых почтовых отправлений, направленных адресатам с оплатами в виде наложенных платежей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.При пополнении банковских счетов клиентов, она систематически переводила деньги на свой банковский счет, а 10.11.2022 перевела туда же 1, 1 млн рублей со счета АО «Почта Банк».Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://www.pxfuel.com