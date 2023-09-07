27-летний житель Коврова захотел легких денег. Из своей квартиры на третьем этаже мужчина перелез на балкон к соседу, чтобы украсть у него что-нибудь ценное. Дверь балкона оказалась открытой,

27-летний житель Коврова захотел легких денег. Из своей квартиры на третьем этаже мужчина перелез на балкон к соседу, чтобы украсть у него что-нибудь ценное. Дверь балкона оказалась открытой, через нее злоумышленник попал в комнату и стал обыскивать квартиру. Ничего ценного, кроме ноутбука, он не нашел. Вор прихватил технику и решил покинуть помещение, но выходить через