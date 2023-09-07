Житель Подмосковья пойдет под суд за обширную вырубку берез во Владимирской области.
Прокурором...
Житель Подмосковья пойдет под суд за обширную вырубку берез во Владимирской области.
Прокурором Киржачского района утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя Московской области, совершившего незаконную рубку лесных насаждений на территории района в крупном размере.
30 июля лесничими в ходе патрулирования на территории Филипповского участкового лесничества был замечен автомобиль "Камаз", в который были загружены распиленные стволы. Рядом находился обвиняемый. Сотрудниками лесничества составлен акт о лесонарушении и причинении государству ущерба в крупном размере, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Дело направлено в Киржачский райсуд. Виновному грозит срок до трёх лет либо штраф до миллиона рублей.
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