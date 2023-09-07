Житель Подмосковья пойдет под суд за обширную вырубку берез во Владимирской области. Прокурором...

Житель Подмосковья пойдет под суд за обширную вырубку берез во Владимирской области.Прокурором Киржачского района утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя Московской области, совершившего незаконную рубку лесных насаждений на территории района в крупном размере.30 июля лесничими в ходе патрулирования на территории Филипповского участкового лесничества был замечен автомобиль "Камаз", в который были загружены распиленные стволы. Рядом находился обвиняемый. Сотрудниками лесничества составлен акт о лесонарушении и причинении государству ущерба в крупном размере, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Дело направлено в Киржачский райсуд. Виновному грозит срок до трёх лет либо штраф до миллиона рублей.Фото: https://www.pxfuel.com