Жителей Владимира снова одолевают коммунальные мошенники. Владимирцев разводят на ключи от...

Жителей Владимира снова одолевают "коммунальные" мошенники.Владимирцев "разводят" на ключи от домофонов. Теперь они расклеивают на подъездах объявления о том, что в домах, якобы, планируется замена домофонов за счет управляющей компании и анонсируют скорую выдачу ключей. Заявку на нужное количество магнитных ключей предлагают оставить на сайте. Правда указанная ссылка и кьюар-код практически сразу переводят на платежную форму. Где невнимательные граждане рискуют "проститься" с данными своих банковских карт и со сбережениями.Представители управляющих компаний просят жильцов быть бдительнее. При необходимости - звонить им и всё уточнять.