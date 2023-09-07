На конец августа диспансеризацию уже прошли более 155 тысяч владимирцев
Жителей Владимирской области приглашают на диспансеризацию. Региональный минздрав напоминает, что при диспансеризации можно выявить заболевания на ранней стадии.
В этом году бесплатное обследование могут пройти владимирцы 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годов рождения. Для жителей региона 40 лет и старше предусмотрена ежегодная диспансеризация. Для прохождения обследования работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной.
В минздраве отметили, что на конец августа диспансеризацию уже прошли более 155 тысяч жителей Владимирской области.
Ранее , что жителям Владимирской области привезли 270 тысяч доз вакцины от гриппа.