На конец августа диспансеризацию уже прошли более 155 тысяч владимирцев

Жителей Владимирской области приглашают на диспансеризацию. Региональный минздрав напоминает, что при диспансеризации можно выявить заболевания на ранней стадии.В этом году бесплатное обследование могут пройти владимирцы 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годов рождения. Для жителей региона 40 лет и старше предусмотрена ежегодная диспансеризация. Для прохождения обследования работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной.В минздраве отметили, что на конец августа диспансеризацию уже прошли более 155 тысяч жителей Владимирской области.Ранее , что жителям Владимирской области привезли 270 тысяч доз вакцины от гриппа.