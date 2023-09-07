Речь о Бухолово, Кусуново и Уварово. По словам жителей, вода в колодцах и скважинах желтая, слишком много железа. Поэтому единственным доступным природным объектом питьевой воды для них

Речь о Бухолово, Кусуново и Уварово. По словам жителей, вода в колодцах и скважинах желтая, слишком много железа. Поэтому единственным доступным природным объектом питьевой воды для них служит родник Никольский. На данный момент его окружает целый комплекс проблем, и первая из них – это территория и подход к роднику. Лестница разбита, часовня и деревянное строение,