Жительница Владимира поделилась фотографией гигантских краснокнижных грибов Жительница Владимира...

Жительница Владимира поделилась фотографией гигантских краснокнижных грибовЖительница Владимира Полина Артюх поделилась фотографией со своей краснокнижной находкой. Прогуливаясь по Старым садам, экскурсовод наткнулась на гигантские грибы-головачи.Альтернативные названия этих великанов - гигантский дождевик или лангермания. Рекордсмены в мире грибов. Могут достигать 50-ти сантиметров в диаметре и весить до 4-х килограммов. Съедобны только пока молоды и чисты. Полина редкий гриб запомнила. Его координаты внесут в следующее издание областной Красной книги.