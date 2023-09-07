27-летнего жителя Коврова будут судить за кражу имущества из квартиры 3-го этажа.

27-летнего жителя Коврова будут судить за кражу имущества из квартиры 3-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Преступление было совершено 19 августа. Правоохранители установили, что молодой человек захотел обокрасть соседа. Из окна своей кухни он перелез на балкон чужой квартиры. Дверь была открыта, и подозреваемый попал в комнату. В жилище не нашлось ничего ценного, имелся лишь ноутбук, которым мужчина не замедлил завладеть. Уходил ловкач тоже через балкон.Позже ковровчанин сдал технику в ломбард, а деньги израсходовал на личные нужды.Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Молодого человека задержали, допросили, и он во всём сознался.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.